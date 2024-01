Lavori in autostrada, chiusa per una notte l'uscita di Forlì

Una chiusura notturna per l'uscita autostradale di Forlì. Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire i lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di lunedì 8 alle 6 di martedì 9 gennaio, sarà chiuso il casello di Forlì, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Faenza o di Cesena nord.