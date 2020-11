Lavori di manutenzione della rete idrica: "Possibile alterazione del colore"

Giovedì, a partire dalle ore 8.30 e per una durata di circa 9 ore, sarà effettuato un intervento di manutenzione sulle reti idriche in via Trò Meldola a Fratta Terme. A seguito dell’intervento, finalizzato a migliorare in modo significativo l’impiantistica del sistema delle reti locali, potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (brevi interruzioni nell’erogazione dell’acqua e abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

I clienti sono stati avvisati dagli operatori Hera tramite volantinaggio, effettuato in tutte le utenze interessate dall’interruzione del servizio. In caso di imprevisti o maltempo l’intervento verrà rinviato al successivo giorno lavorativo. L’azienda "si scusa con la propria clientela per i disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture ed emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione".