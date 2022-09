Nuovo asfalto per diverse strade dell'entroterra: il punto sui lavori a Modigliana e Santa Sofia

In questi giorni sono in corso interventi di manutenzione straordinaria delle strade dell'entroterra forlivese. A Modigliana vanno ultimandosi i lavori di asfaltatura in via dei Frati, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa e in via San Casciano, nelle zone interessate dai lavori di messa in sicurezza delle frane. Si tratta, spiega il sindaco Jader Dardi, di "lavori necessari per consolidare la tenuta dell'assetto stradale resi possibili grazie al finanziamento di oltre 460mila euro ottenuto dall'amministrazione comunale nell'ambito dei progetti di messa in sicurezza del territorio. Gli interventi sono stati eseguiti con la posa di centinaia di micropali che hanno permesso di consolidare la tenuta del terreno e di ricostruire la sede stradale evitando, nei tratti interessati dai lavori, l'ulteriore dilavamento della scarpata". Nel forese di Santa Sofia i lavori hanno interessato la strada comunale di Collina di Pondo e la strada consorziale "Gorgamaggio". "La viabilità cosiddetta "secondaria" è fondamentale in un territorio dove risiedono famiglie e si trovano aziende agricole - rimarca il sindaco Daniele Valbonesi -. Pur non essendo facile, anche per i costi alle stelle, si deve continuare ad investire nelle aree interne e montane e nella cura e manutenzione della viabilità".