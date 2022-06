Nuova rete fognaria a Vecchiazzano, via ai lavori: come cambierà la viabilità fino a fine settembre

Partono mercoledì i lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria per acque meteoriche in via Veclezio, via Castel Latino, a Vecchiazzano. Il cantiere, che dovrebbe concludersi a fine settembre, prevede la chiusura di via Castel Latino nel tratto compreso tra la Chiesa di Vecchiazzano e via del Cavone e la chiusura di via Veclezio nel tratto compreso tra la via della Smarrita e la via Castel Latino, chiusura necessaria per la tipologia di opere previste dal progetto. Il traffico locale sarà deviato sulle strade limitrofe e informato tramite segnaletica di preavviso.

In particolare, come da planimetria nella foto, il traffico proveniente da Forlì in direzione San Lorenzo in Noceto e Massa sarà deviato in via Magellano. Il traffico proveniente dalla frazione San Lorenzo in Noceto con direzione Forlì sarà deviato in via Tomba attraverso la via Mangella. Il traffico proveniente da Massa e via Tomba in direzione Forlì sarà deviato in via del Cavone. "Si farà il possibile per contenere i tempi dei lavori, per arrecare il minor disagio possibile", è l'informativa del Comune.