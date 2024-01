Lavori dell’ultimo lotto della tangenziale: ancora chiusure in viale dell'Appennino

Continuano i lavori connessi all'ultimo lotto del sistema tangenziale. Fino al 16 febbraio in viale dell'Appennino è previsto il divieto di transito per chiusura della carreggiata stradale nel tratto compreso tra circa il civico 489 e via Fratelli Sendi, il divieto di transito (eccetto residenti) nel tratto compreso tra via Fratelli Sendi e via Fratelli Cangini, il divieto di transito (eccetto residenti) nel tratto compreso tra rotatoria Molino del fico e circa il civ. 489, e il divieto di sosta permanente con rimozione in ambo i lati, nel tratto compreso tra circa il civ. 489 e via Fratelli Sendi. I residenti potranno accedere alle proprie abitazioni, ovviamente compatibilmente con gli interventi in azione.



In Via Grazia Deledda è istituito il divieto di sosta in ambo i lati, così come in via Fratelli Cangini. Durante il periodo di chiusura della strada, i veicoli che circolano in viale dell’Appennino, con provenienza dal Centro storico, saranno deviati in viale Risorgimento. I veicoli che circolano in viale dell’Appennino, con provenienza San Martino in Strada, saranno invece deviati in via Placucci. Sarà inoltre prevista la chiusura di Viale Risorgimento, nel tratto compreso tra Rotatoria Molino del fico e Via M. Zito dalle 20 di venerdì 26 gennaio alle 8 di sabato 27 gennaio.