Lavoro, a Forlì-Cesena sono stati formati 30 nuovi professionisti del settore fiscale

Un percorso altamente professionalizzante e gratuito per il settore fiscale, che ha coinvolto 30 partecipanti, e che ha dato l’opportunità di acquisire competenze teorico-pratiche con cui potersi inserire o reinserire nel mondo del lavoro: si è conclusa in questi giorni l’Academy per Operatori e Operatrici fiscali, il progetto realizzato a Forlì-Cesena da Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, e CAAF CGIL Emilia-Romagna, Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale che assiste i lavoratori dipendenti, gli autonomi e i pensionati negli adempimenti relativi alla fiscalità.

Il percorso formativo gratuito, della durata di 128 ore, ha permesso di acquisire le conoscenze teorico-pratiche più richieste dal settore, dall’elaborazione del 730 al modello Redditi. I partecipanti che hanno superato con successo il corso potranno essere inseriti presso il CAAF Emilia- Romagna UPL Forlì-Cesena con un contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzato all’assunzione.

Il progetto rientra nel perimetro dell’impegno di Gi Group per il Lavoro Sostenibile, con cui l’agenzia realizza su tutto il territorio nazionale percorsi formativi specializzanti che promuovono l’occupabilità delle persone e favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

“Con questa Academy, che abbiamo realizzato in partnership con CAAF CGIL Emilia-Romagna, abbiamo voluto strutturare un percorso specializzante per Operatori e Operatrici fiscali in grado di rispondere alla crescente domanda di personale qualificato sul territorio di Forlì-Cesena - ha dichiarato Marianna Pennese, Senior Sales Account di Gi Group – L’efficacia di iniziative di questo genere risiede nell'approccio collaborativo e sinergico con i player locali, che garantisce ai partecipanti un'esperienza concreta e altamente formativa. Infatti - per colmare lo skill mismatch che caratterizza il mondo del lavoro di oggi - è fondamentale dialogare con le realtà sul territorio e costruire insieme a loro percorsi di formazione ad hoc che rispondano alle loro specifiche esigenze e generino valore anche per le persone.”

“Soddisfare al meglio tutte le esigenze di carattere fiscale è il nostro obiettivo quotidiano e per farlo abbiamo deciso di puntare su una formazione mirata e completa dei nostri operatori sin da prima dell’assunzione. Tramite la partnership con Gi Group abbiamo creato un progetto di Academy che ha dato l’opportunità a candidati motivati e interessati di acquisire competenze nel nostro settore, permettendoci di inserire all’interno dei nostri sportelli risorse preparate e pronte a portare avanti insieme a noi la campagna fiscale 2024. Siamo entusiasti di questo nuovo percorso e di poter valorizzare le attitudini e le competenze trasversali dei corsisti inseriti, arricchendo allo stesso tempo il loro bagaglio di competenze.” conclude Serena Balzani, Responsabile UPL CAAF Emilia-Romagna sede di Forlì Cesena.