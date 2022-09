Lavoro e innovazioni nell’alta formazione: borsa di ricerca da 3mila euro

Il Centro Studi Leonardo Melandri e Ser.In.Ar, con il contributo di Confindustria Romagna, hanno pubblicato un Bando per una Borsa di ricerca sul tema “Nuovi percorsi dall’istruzione e formazione al lavoro: le innovazioni nell’alta formazione in Emilia-Romagna”. L’iniziativa è finalizzata ad una ricerca che analizzi i processi di cambiamento e di innovazione in diversi ambiti, quali l’organizzazione della produzione e del lavoro (con riferimento alle nuove tecnologie, al digitale e alla flessibilità sul lavoro) l’organizzazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica pre-universitaria (trasformazione dei centri di formazione professionale, integrazione fra formazione tecnica e professionale negli Istituti scolastici, relazione fra imprese e istituti scolastici, percorsi di formazione innovativa integrati fra imprese e formazione professionale, percorsi di accesso all’istruzione universitaria e collaborazioni con i centri per l’impiego), ponendo una grande attenzione alla transizione verso un nuovo sistema di alta formazione tecnica e professionale, in connessione con l’istruzione scolastica di base e la formazione universitaria.

Il bando è rivolto a neolaureati, laureandi, dottorandi di ricerca, nell’ambito delle scienze naturali, ambientali, economiche e sociali e a giovani ricercatori che presentino un curriculum coerente alla richiesta della borsa di ricerca: è riservato a candidati residenti in Romagna (province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna) che non abbiano compiuto i 35 anni alla data di scadenza del bando, fissata al 20 settembre. I criteri di selezione dei candidati riguardano il curriculum, le eventuali pubblicazioni già effettuate a carattere tecnico scientifico, le esperienze e le conoscenze personali. La borsa di ricerca ha un importo complessivo di 3mila euro e la ricerca dovrà essere avviata entro il 1 ottobre e terminare non oltre il 30 settembre 2023.

Il centro Studi Melandri metterà a disposizione del borsista un tutor di riferimento. Le domande dei candidati dovranno pervenire al Centro Studi Leonardo Melandri entro il 20 settembre, tramite invio all’email info@centrostudileonardomelandri.it e saranno valutate da un’apposita commissione di esperti degli enti promotori, che entro il 30 settembre comunicherà l’assegnatario della borsa di ricerca. Per informazioni e per inviare la propria candidatura, consultare il bando integrale: www.centrostudileonardomelandri.it