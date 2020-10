Le farmacie comunali hanno un nuovo amministratore unico, Mario Patané

L’assemblea di Forlifarma ha nominato lo scorso 30 settembre Amministratore Unico della Società Mario Patanè, che si è insediato nei giorni scorsi nella sede sociale di via Passo Buole a Forlì. Queste le parole del nuovo amministratore unico: "Ringrazio per la fiducia manifestata nei miei confronti con l’assegnazione di questo incarico. Sono grato al mio predecessore, l’ingegnere Franco Sami, per l’importante servizio svolto durante il suo mandato. Le nove farmacie comunali di Forlifarma, otto a Forlì e una a Forlimpopoli, hanno mostrato in questo periodo così travagliato a causa dell’emergenza Covid il loro volto migliore: l’essere strutture formate da persone sempre al servizio della salute e del benessere dei cittadini. A tutti i dipendenti e al direttore generale Davide Cangini che si impegnano con il loro lavoro con grande professionalità e dedizione va tutta la mia stima. Forlifarma spa ha come obiettivo la salute del cittadino e mette sempre al centro la persona e non si considera un mero erogatore di farmaci. Durante il mio mandato, intendo collaborare strettamente ed in forte sinergia con l’Ordine dei Farmacisti e con le associazioni di categoria Assofarm per le farmacie comunali e Federfarma per le farmacie private. All’incertezza e difficoltà dei mesi in arrivo rispondiamo con la stretta collaborazione con tutti gli attori della sanità”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.