"Lo studio e il merito vanno premiati": riconoscimento per 5 giovani laureati predappiesi

“Lo studio e il merito vanno premiati. Crediamo che questi momenti siano importanti per lanciare un messaggio a tutti i giovani. C’è chi crede in voi, c’è chi crede nella competenza, nello studio, nell’impegno. Non tutti nella vita devono laurearsi, non tutti hanno la possibilità di farlo nei tempi o col massimo dei voti. Quando però questo avviene, oltre a essere un vanto personale, è giusto anche che sia un vanto pubblico ed è un onore per chi amministra poterlo sottolineare.” Con queste parole il vicesindaco del comune di Predappio ed assessore alla Pubblica Istruzione, Luca Lambruschi, ha aperto la serata di venerdì nel salone comunale di Palazzo Varano.

Il Comune di Predappio ha voluto premiare anche quest’anno i giovani laureati che risiedono nel comune e che si sono distinti nel loro percorso di studi. I premi sono stati possibili grazie al contributo economico dell’Amministrazione, a quello di privati ed enti del territorio: lo studio Dottor Commercialista Andrea Greggi, Nuova Rabbiplast, Cna Area Colline Forlivesi, Asd Sporting Predappio, associazione Viale Pescaccia Predappio, Avis Predappio, associazione Croce Verde Meldola-Predappio, Gruppo Sportivo San Savino. Prima dell’ultimo consiglio comunale dell’anno, sono stati premiati Cristina Mariani D’Altri, Federico Focaccia, Rachele Lugherini, Virginia Betulla e Nicola Bertini.