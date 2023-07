Birdwatching e cucina romagnola: l’avventura di due giovani forlivesi nel nuovo locale immerso in un’oasi naturale

Serate in musica, fra un calice di vino e un aperitivo, accompagnate dai piatti della tradizione romagnola. C’è un nuovo locale, poco distante dal centro di Forlì, immerso in una natura incontaminata e pronto ad animare le serate estive.

Ha aperto i battenti da pochi giorni La Riserva, al centro dell’Oasi di Magliano, l’area di protezione avifaunistica che da quarant’anni ospita una delle più alte concentrazioni di uccelli nidificatori e migranti d’Italia.

Qui, due giovani forlivesi, Thomas Leonardi e Alex Foschi, hanno creduto nelle tante potenzialità del luogo e hanno deciso di dar vita a un locale che, oltre al buon cibo e all’intrattenimento, offre la possibilità di immergersi nella natura gustando i piatti della tradizione locale rivisti con un tocco di internazionalità, grazie all’esperienza trentennale dello chef Fabio Marescotti. Il tutto abbinato a un’ampia offerta di aperitivi e a una cantina ben fornita.

La Riserva sorge nel cuore dell’area del golf dell’Oasi di Magliano, una delle prime in Europa a incorporare questo tipo di sport in una zona dedicata alla protezione della natura, nella quale è possibile fare lunghe passeggiate e praticare trekking cittadino e birdwatching, con percorsi in bici che si addentrano nel bosco e intorno al lago.

“L’idea di iniziare questa nuova avventura ci è venuta a gennaio, dopo aver visto questo luogo magico - dicono Thomas e Alex -. Vogliamo dare la possibilità ai forlivesi, e non solo, di trascorrere momenti piacevoli di relax lontano, ma non troppo, dal rumore della città, circondati dalla natura. Qui è possibile trascorrere le giornate o le serate in una atmosfera davvero unica, in un ambiente famigliare, arricchito dalle nostre proposte enogastronomiche”.

La Riserva, che per ora vede l’apertura serale dal mercoledì alla domenica e a pranzo dal venerdì alla domenica, vuole essere un punto di riferimento per serate informali con gustosi aperitivi e dopo cena, ma anche per pranzi e cene.

Sono in programma serate musicali e di intrattenimento, con gruppi musicali che suoneranno dal vivo. Sono consigliate le prenotazioni al numero 3513335324. Gli eventi sono consultabili sulla pagina Instagram lariservaforli.