Lotta ai furti e allo spaccio, intensi controlli dell'Arma: identificate 130 persone in poche ore

Lotta ai furti nelle abitazioni e allo spaccio di droga. I Carabinieri del comando provinciale di Forlì-Cesena sono stati impegnati ad inizio settimana in un servizio ad ampio raggio, impiegando tutti i reparti presenti nel territorio (45 militari e 19 pattuglie). Il bilancio è di due arresti per spaccio, uno a Forlimpopoli (al quale è stata ritirata la patente per guida in stato d'ebrezza) e l'altro a Forlì, che ha portato al sequestro totale di 135 grammi di droga e tre bilancini di precisione, oltre alla segnalazione di due soggetti per uso di droghe. Altre quattro persone sono state denunciate nel Cesenate. Complessivamente sono state identificate 130 persone, controllati 95 veicoli.