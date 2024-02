Lotta al degrado, la Polizia intensifica i controlli in centro: Forlì vietata per due cittadini, licenza a rischio per alcune attività

Continua incessante l’attività di contrasto al degrado nel centro storico della città di Forlì da parte della Polizia di Stato, con l’obiettivo di migliorare la qualità della convivenza civile e assicurare ai cittadini condizioni di sicurezza. Gli agenti hanno identificato nel corso dei controlli, svolti prevalentemente nelle ore serali, 195 persone e controllato 9 esercizi pubblici. Il questore Claudio Mastromattei, dopo un'approfondita istruttoria della Divisione Anticrimine, ha firmato 5 avvisi orali, misure di prevenzione inflitte nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose a cui è stato intimato di mantenere una condotta conforme alla legge. In caso di inottemperanza all’intimazione, i destinatari potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con forti limitazioni alla propria libertà personale.

Contestualmente, sono stati emessi anche due fogli di via obbligatori, con divieto di ritorno a Forlì per tre anni, nei confronti di persone non residenti, ritenute socialmente pericolose in relazione ai precedenti di polizia, alla frequentazione di soggetti già noti alle forze dell'ordine e che non avevano alcuna motivazione per permanere a Forlì. E’ in corso di valutazione la “posizione” di alcuni esercizi pubblici ai fini dell’applicazione dell’articolo 100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) per la sospensione della licenza.