Madonna del Fuoco, il Municipio illuminato dai lumini: a donarli il parroco del centro Don Nino

Don Nino Nicotra, neo parroco dell’Unità pastorale del centro storico, giovedì mattina ha donato al sindaco di Forlì Gian Luca Zattini i lumini della Madonna del Fuoco. “Ringrazio di cuore Don Nino per questo prezioso dono a beneficio di tutta la comunità forlivese. Esporremo con gioia i lumini lungo una porzione della facciata del nostro Municipio sia in Piazza Saffi che in via delle Torri".

"La celebrazione della Madonna del Fuoco è un momento di grande gioia per questa città - conclude il primo cittadino -. In un periodo così difficile, è importante stringersi idealmente attorno ai nostri simboli di speranza per trovare la forza di ripartire e progettare il futuro".