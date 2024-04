Malore in auto in un’area impervia, lo notano alcuni passanti e danno l’allarme: trasportato al Bufalini

Ha accusato un malore mentre si trovava in una zona impervia. Grazie all’intervento di alcuni passanti è stato tratto in salvo. Il fatto è avvenuto sabato a Pieve di Rivoschio, nel comune Civitella di Romagna. Nel pomeriggio la stazione monte Falco è stata attivata dalla Centrale Operativa del 118 per soccorrere una persona ritrovata all'interno della propria auto in zona impervia. L’uomo, settantanovenne, è stato ritrovato all'interno della sua auto ed i tecnici di due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna hanno trasportato il paziente sul fuoristrada per consegnarlo all'ambulanza di Mercato Saraceno. Probabilmente l'uomo aveva accusato un malore qualche ora prima ma non era riuscito a contattare i soccorsi: l'allarme è stato lanciato da passanti. Il 79enne si stava riprendendo e respirava in autonomia: una volta consegnato all'ambulanza è stato trasportato all'ospedale di Cesena.