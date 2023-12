Materiali e tecnologie all'avanguardia: ora la mensa della "Dante Alighieri" è insonorizzata

E' stata inaugurata lunedì l’insonorizzazione della mensa scolastica della scuola primaria Dante Alighieri di Forlì, cuore nevralgico del Sesto circolo, interamente realizzata a cura dell'impresa "No Rumore" a titolo completamente gratuito. "Si tratta di un importante passo avanti nella creazione di ambienti più confortevoli e salubri per gli studenti, i docenti e tutto il personale che vive nell’ambiente scolastico gran parte della propria giornata produttiva - dichiara Michele Casadio, che vanta un’esperienza ventennale nel settore e titolare e fondatore della società nata nel 2019 -. L’intervento eseguito nella mensa della Scuola primaria Dante Alighieri è stato eseguito proprio per migliorare il benessere di alunni e docenti, laddove il riverbero eccessivo generava disturbo e impediva la comprensione della parola. In pratica la fruizione dell’ambiente era limitata dal cosiddetto “eco”. Con la fornitura e posa di speciali pannelli fonoassorbenti è stato possibile ridurre il riverbero e migliorare tutti i parametri di qualità acustica”.

"No Rumore" è un'azienda di Forlì specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi antirumore e antivibranti che vengono utilizzati nelle scuole, nei teatri e nei ristoranti. Grazie alla loro esperienza e competenza nel settore, sono stati in grado di intervenire nella mensa scolastica per migliorare le condizioni acustiche dell'ambiente e garantire un ambiente confortevole a tutti i bambini e non solo, che trascorrono i pasti nella mensa comune.

Il trattamento acustico degli ambienti rumorosi è finalizzato a migliorare le condizioni di ascolto e il senso di benessere delle persone che frequentano tali spazi. In particolare, nelle scuole, è fondamentale garantire un contesto tranquillo e silenzioso durante i pasti, in modo che gli studenti possano concentrarsi sul cibo e la sua convivialità: sulle conversazioni con i compagni senza essere disturbati da rumori esterni, sui sensi coinvolti nella ritualità dell’alimentazione.

L'insonorizzazione della mensa scolastica della scuola primaria Dante Alighieri è stata realizzata utilizzando materiali e tecnologie all'avanguardia, in grado di assorbire e ridurre al minimo i rumori provenienti dall'esterno e dall'interno dell'edificio. Questo intervento contribuirà a creare un ambiente più confortevole e tranquillo per gli studenti durante i pasti, favorendo una migliore concentrazione e un senso di benessere generale.

L'importanza di un ambiente silenzioso e tranquillo nelle scuole non può essere sottovalutata. Uno studio condotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dimostrato che l'esposizione a rumori eccessivi può avere effetti negativi sulla salute e sul benessere degli individui, in particolare sui bambini. Il rumore può influire sulla capacità di apprendimento, sulla qualità del sonno e sulla salute mentale.

Per questo motivo, è fondamentale investire nella creazione di ambienti scolastici più silenziosi e confortevoli. L'insonorizzazione della mensa scolastica della scuola primaria Dante Alighieri rappresenta un esempio di come sia possibile migliorare le condizioni acustiche degli spazi scolastici, garantendo agli studenti un ambiente più adatto all'apprendimento e al benessere.

L'intervento di "No Rumore" nella scuola primaria Dante Alighieri di Forlì è solo uno dei tanti progetti che l'azienda ha realizzato nel campo dell'insonorizzazione in ambito civile e industriale. La loro esperienza e competenza nel settore li rende un partner affidabile per chiunque desideri migliorare le condizioni acustiche dei propri ambienti.

In conclusione, l'inaugurazione dell'insonorizzazione della mensa scolastica della scuola primaria Dante Alighieri di Forlì rappresenta un importante passo avanti nella creazione di ambienti più confortevoli e salubri per gli studenti. Grazie all'intervento di "No Rumore", gli studenti potranno godere di un ambiente più silenzioso e tranquillo durante i pasti, favorendo una migliore concentrazione e un senso di benessere generale.