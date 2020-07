Fa pipì in strada, residente lo sgrida. Lo "zozzone" reagisce e gli urina addosso

Lo aveva ripreso perché urinava in strada, ma il destinatario della sgridata lo ha seguito per poi urinargli addosso. E' successo nella nottata tra sabato e domenica in pieno centro a Forlì, in via Anita Garibaldi. L'arteria è stata oggetto di un esposto depositato in Prefettura per la presenza di ubriachi molesti ed episodi di spaccio. Sabato notte, poco dopo la mezzanotte, l'uomo ha sorpreso un soggetto urinare nell'uscio di casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A quel punto l'ha avvicinato e richiamato, ma alle rimostranze l'individuo gli ha urinato addosso. La vittima ha chiesto l'intervento della Polizia. Una Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato l'ha rintracciato all'esterno di un locale del centro. Si tratta di un 46enne di nazionalità nigeriana, col permesso di soggiorno scaduto. L'extracomunitario è stato sanzionato per "atti contrari alla pubblica decenza": la sanzione, se pagata entro 60 giorni, è di 3.333,33 euro, altrimenti oscilla tra 5mila e 10mila euro.