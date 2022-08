Meldola, 400esima edizione: fervono i preparativi per la festa patronale della Madonna del Popolo

A Meldola fervono i preparativi per la festa patronale della Madonna del Popolo, giunta alla 400° edizione. Se la grande kermesse religiosa, promossa dal neo parroco don Enrico Casadio in accordo con l’Amministrazione comunale e la comunità locale, entrerà nel vivo da giovedì, il programma prevede anche importanti eventi di approccio. Lunedì, alle 20.30, in via Aldo Moro, Rosario e testimonianza di Giacomo Zattini, meldolese, del movimento giovanile “Fridays for Future”, che parlerà sulla salvaguardia del creato, anche attingendo alla recente enciclica di papa Bergoglio “Laudato Sì”. Martedì, sempre alle 20.30, ma in via Mazzini, nel campo di basket, recita del Rosario e testimonianza di padre Vasyl Romaniuk, assistente spirituale della comunità ucraina grecocattolica della Diocesi di Forlì-Bertinoro. Il sacerdote farà un aggiornamento sulla guerra russo ucraina tuttora in corso, fino a proporre una preghiera per la pace in comunione con tutti i presenti. Mercoledì, stessa ora, in via Cavour, davanti alle scuole elementari, Rosario e testimonianza di Monica Bassini, insegnante di religione a Meldola, sul mondo della scuola e dell'educazione. “Anche quest’anno – interviene lo stesso don Enrico - intendiamo vivere la festa meldolese per eccellenza, attenti alle sfide del presente, nella prospettiva della testimonianza cristiana”.