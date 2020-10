Meldola celebra il 76esimo della Liberazione nel nome di Jader Miserocchi

Meldola ha ricordato il giorno della Liberazione con una video testimonianza di Jader Miserocchi, partigiano e comandante del secondo battaglione della VIIII Brigata Garibaldi, che per primo entrò a Meldola, occupandola e difendendola dai tedeschi in attesa dell’arrivo delle truppe alleate, poi giunte in città tra il 28 e il 30 ottobre 1944. "Dedichiamo questo anniversario a lui, che da poco ci ha lasciato, ed a tutti coloro che hanno combattuto per la libertà e per la vittoria dell’umanità sul nazismo e sul fascismo - affermano il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore alla cultura Michele Drudi -. I valori di allora, di libertà, di democrazia, di solidarietà, di giustizia sociale, di rispetto della persona umana, di pace, sono i valori di oggi, quelli su cui è necessario costruire la nostra società ed educare i nostri ragazzi. Per ricordare tutti i Caduti abbiamo reso omaggio alla loro memoria, con una delegazione della Sezione Anpi di Meldola composta dalla presidente Paola Borghesi e Miro Coveri, deponendo una corona di fiori al monumento che ne ricorda il sacrificio".

