Meldola, gli ospiti della "Drudi" in Piazza col trenino per un caffè

Lunedì mattina alcuni ospiti della nostra Casa di Riposo “Drudi” hanno avuto il piacere di uscire con il trenino per fare un giro della Città e bere un caffè in Piazza Felice Orsini. Dopo la partenza, avvenuta dalla “Drudi”, il trenino ha attraversato le più importanti strade di Meldola per giungere in piazza dove è stato accolto, con grande gioia, dal sindaco Roberto Cavallucci, da alcuni assessori, dal presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Massimo Castellucci, dal personale della Coop. Ancora e da alcuni parenti ricevendo un caloroso benvenuto.

Durante la sosta in Piazza gli anziani hanno ricevuto l’omaggio del caffè servito con gentilezza dal “Bar Centrale” e dal “Bar Ultimo”. "E' stato davvero un piacere vedere i sorrisi dei nostri anziani, emozionati per questa uscita - afferma il primo cittadino -. Un grande ringraziamento a tutto lo staff della Coop. Ancora che ha promosso questa bella iniziativa consentendo, dopo mesi difficili, di regalare agli ospiti una giornata unica ed indimenticabile".