Meldola, l'impegno per l'alluvione: il Rione Tranvai Buratella e la Pro Loco premiano la Protezione Civile

Nello scorso fine settimana si è svolta la “Festa del Rione Tranvai Buratella” organizzata dal Rione e dalla Proloco Città di Meldola in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Il tradizionale trenino ha portato grandi e piccoli in giro per il paese mentre lo stand gastronomico offriva tante specialità romagnole e di pesce. Un ricco programma di eventi, la pesca e lotteria e la mostra di foto ed oggetti del Rione ha intrattenuto tanti meldolesi che si sono divertiti in questa storica festa.

Nel corso della serata di sabato, alla presenza dei volontari del Rione Tranvai Buratella, della Proloco e del sindaco di Meldola Roberto Cavallucci, si è svolto un importante momento di ringraziamento per i tanti volontari e le tante volontarie della Protezione Civile che nei giorni dell'alluvione del maggio scorso, si sono adoperati a fronte degli allagamenti causati dal Rio Cavallo (che molti conoscono come Fosso di San Giovanni) proprio nel luogo della festa.

Alla Protezione Civile di Meldola, rappresentata dal Presidente Gabriele Buono accompagnato da alcuni volontari, che aveva esposto nel corso della giornata le attrezzature acquistate con le donazioni ricevute dall’associazione durante l’alluvione, è stata consegnata una targa di riconoscimento “per l’impegno e la solidarietà dimostrata in occasione dell’alluvione di maggio 2023”.

Dal sindaco primo cittadino "un enorme ringraziamento da parte dell’intera Amministrazione Comunale a tutti i volontari del Rione Tranvai Buratella, della Proloco Città di Meldola, della Protezione Civile di Meldola, agli sponsor ed a tutti coloro che hanno permesso lo svolgimento di questa bellissima festa che è parte della tradizione della nostra città".