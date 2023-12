Meldola, lavori anti-allagamenti: al via la pulizia delle fogne di via Volta

Sono iniziati lunedì mattina gli importanti lavori di pulizia delle fogne di Via Volta. L’intervento, coordinato dal Comune, prevede il ripristino dell’efficienza del sistema fognario nell’incrocio tra la Via Volta e la Via Roma (ex Strada Provinciale 4 del Bidente) che, in caso di abbondanti piogge, viene continuamente allagato. I lavori consistono nella pulizia dei condotti fognari e nella manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento. Il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini si dicono "soddisfatti per questo intervento che, seppur con qualche disagio temporaneo, ha l’obiettivo di consentire un regolare deflusso delle acque meteoriche ed aumentare la sicurezza alla circolazione stradale".