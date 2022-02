Meldola, ripartono le attività di Rete Magica con il "Mind &body Training"

Ripartono le attività di Rete Magica a Meldola con il corso di "Mind & Body Training", che prevede dieci incontri complessivi di allenamento motorio e cognitivo. Le attività, gratuite, si svolgeranno nelle giornate del lunedì dalle 9 alle 10 e del venerdì dalle 9 alle ore 10.30 alla Sala Pit in Arena Hesperia. E' necessaria la prenotazione, contattando il numero telefonico 0543/033765. Rete Magica, importante realtà del volontariato sociale, si dedica da anni al sostegno delle persone con disabilità cognitive e degenerative e dei loro familiari, promuovendo gruppi di auto aiuto, di confronto e di supporto e creando le condizioni per una rete di servizi sul territorio. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli, nel ringraziare Rete Magica e tutti i volontari, esprimono "grande soddisfazione per la ripartenza di queste attività a Meldola che rappresentano un importante servizio per tanti utenti".