Meldola sempre più verde, cittadini con guanti a vanga: si piantano 500 alberi

Domenica si svolgerà "PiantiAamo", evento organizzato dall'associazione I Meandri in collaborazione con il Comune di Meldola - Assessorato all'Ambiente, nel corso del quale saranno messe a dimora 500 piante di cui 400 donate al Comune dalla Regione Emilia Romagna. Potranno partecipare tutti i cittadini, portando un paio di guanti e una vanga. Il ritrovo è previsto per le 9 al parcheggio del Cimitero di Meldola, da dove si partirà a piedi per raggiungere la riva destra del fiume Ronco - Bidente, nei pressi della zona Sbaraglio, dove i 500 alberi saranno piantati.

"Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa bella iniziativa e ringraziamo la Regione Emilia Romagna per questa importante donazione che ci consente di potenziare il nostro polmone verde, I Meandri e Forestiamo per l'organizzazione della mattinata e tutte le Associazioni e realtà del territorio che vi prenderanno parte", afferma il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore all'Ambiente Filippo Santolini. In caso di maltempo l'evento si svolgerà la domenica successiva 27 febbraio. Per informazioni: 348.8593690.