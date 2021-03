Meldola, si asfaltano i tratti più dissestati della Provinciale "Teodorano"

L'amministrazione comunale informa che "il cantiere potrebbe determinare alcune interruzioni limitate del traffico o alcuni rallentamenti per i mezzi in azione"

Partiranno lunedì i lavori di sistemazione di alcuni tratti della Strada Provinciale 48 “Teodorano”. In particolare l'attività interesserà i tratti più dissestati con rifacimento finale del manto stradale mediante asfaltatura della strada provinciale che da Meldola arriva a Montecavallo. L'amministrazione comunale informa che "il cantiere potrebbe determinare alcune interruzioni limitate del traffico o alcuni rallentamenti per i mezzi in azione".