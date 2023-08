Meldola, prosegue la sistemazione della sponda del Bidente e della strada Gualdo Ribatta

Sono in fase di completamento a Meldola gli importanti lavori di sistemazione della sponda destra del fiume Bidente, crollata durante l’alluvione del maggio scorso che aveva completamente danneggiato anche la strada Gualdo Ribatta. Con l’intervento eseguito dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna è stata realizzata una nuova opera di difesa spondale, costituita da massi ciclopici, e ricostruita la sponda destra dell’alveo fluiviale. Nelle prossime settimane l’Amministrazione comunale procederà alla ricostruzione della strada comunale Gualdo Ribatta nel tratto danneggiato dall’alluvione ripristinando, per i cittadini e le imprese agricole della zona, il transito veicolare in sicurezza.