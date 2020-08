Meldola, voucher alle famiglie per l'attività sportiva dei ragazzi: come fare domanda

Il Comune di Meldola rende noto che è stato pubblicato l'avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di voucher alle famiglie a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da Associazioni e Società Sportive per l'anno 2020-2021, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. Potranno beneficiare del voucher tutti i minori nella fascia di età compresa tra i 6 ed i 16 anni ed i giovani con disabilità rientranti nella fascia 6-26 anni, residenti nel Comune di Meldola.

L’importo del voucher, erogabile ai ragazzi che frequentano corsi promossi da Associazioni o Società Sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni e al registro CIP o altri enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, potrà variare da un minimo di 150 euro ad un massimo di 250 euro a seconda del numero di figli e dell’Isee familiare. L'avviso è consultabile sul sito internet del Comune https://www.comune.meldola.fc.it e in forma cartacea presso l'Ufficio Servizi Culturali e Sportivi, Piazza Orsini 29.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La domanda andrà presentata entro il termine delle 12 di venerdì 25 settembre con apposito modulo reperibile sul sito internet del Comune di Meldola. "Grazie a questa azione della Regione, che ha approvato un intervento urgente al fine di sostenere la pratica motoria e sportiva, le famiglie potranno beneficiare di un importante aiuto permettendo così ai nostri ragazzi di continuare la pratica sportiva", affermano il sindaco Roberto Cavallucci e il consigliere comunale con delega allo Sport Matteo Tesei. Per informazioni: Comune di Meldola 0543/499452