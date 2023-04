Si avvicina Pasqua: Giovedì Santo con messa “crismale” e lavanda dei piedi

La Settimana Santa che precede la Pasqua entra nel vivo. Il vescovo Livio Corazza ha celebrato giovedì la celebrazione della messa in Cattedrale, con tutti i sacerdoti diocesani che hanno rinnovato le promesse della loro ordinazione. È la cosiddetta messa “crismale”, durante la quale sono stati benedetti gli oli sacri da usare nel corso dell’anno per la somministrazione dei sacramenti. La messa in Coena Domini, alle 20.30 in Duomo, ricorda l’istituzione dell’eucarestia e del sacerdozio ed è accompagnata dal segno della lavanda dei piedi, la stessa che Gesù “donò” ai 12 apostoli durante l’Ultima Cena.

Al termine si darà seguito alla “spoliazione” dell’altare maggiore e al prelievo dell’eucarestia dal tabernacolo, per riporla in un altare provvisorio adornato di fiori e luci, immagine del sepolcro di Gesù davanti al quale le persone potranno fermarsi in preghiera durante il triduo. Verranno inoltre “legate” le campane, che suoneranno nuovamente la notte di Pasqua per annunciare la resurrezione di Cristo, e sarà tolta l’acqua dalle acquasantiere in attesa che vi sia riversata la nuova, benedetta durante la veglia pasquale.

Il Venerdì Santo, dedicato alla memoria della passione e morte di Cristo, vedrà il vescovo impegnato, alle 18, nella celebrazione della liturgia della croce in Cattedrale. Alle 20.45, dalla chiesa della SS. Trinità esordirà la tradizionale Via Crucis lungo le vie del centro storico, con conclusione in Cattedrale e, a seguire, adorazione della croce fino alle 23.