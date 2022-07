La Festa Artusiana proclama il migliore nocino di produzione casalinga: arriva da Spilamberto

Arriva da Spilamberto il migliore nocino di produzione casalinga nella disfida promossa da Ais Romagna, insieme al Comune di Forlimpopoli, Casa Artusi e l’Istituto Alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli. A conquistare la Noce d’oro è stato Mirco Bellucci di Spilamberto, sul tetto tra i 60 nocini partecipanti all’iniziativa da tutta la regione. Piazza d’onore per Marina Ricci di Forlì a cui è andata la Noce d’argento, terza classificata Isabella Lo Porto sempre di Spilamberto con la Noce di bronzo (nelle foto). A seguire anche gli altri piazzamenti: quarto posto ex aequo con Claudio Gallamini di Ravenna e Franco Franchini di Brisighella, quinto Silver Giorgini di Bertinoro. La premiazione è avvenuta domenica a Casa Artusi in occasione dell’epilogo della Festa Artusiana alla presenza del sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini, della presidente di Casa Artusi Laila Tentoni e del Presidente di Ais Romagna Roberto Giorgini. Presenti anche Lia Cortesi della gioielleria "Il Brillante", che ha realizzato le “Noci” artistiche conferite ai primi tre classificati e Basilio Papa dell’Istituto Alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli. Hanno collaborato alla giornata la Strada dei vini e dei sapori delle colline Forlì-Cesena e la gelateria Km 7.