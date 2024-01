Proiettile all'esponente Pd, Schlein: "Siamo al suo fianco". Le indagini: esclusa l'azione del negoziante coi gadget fascisti

Sono in corso le indagini della Digos della Questura di Forlì sull'episodio di minacce che ha visto protagonista, sua malgrado, Moreno Zoli, esponente del Pd, membro della segreteria territoriale e un passato come referente locale del movimento delle Sardine. Zoli ha ricevuto una lettera contenente un proiettile, accompagnato da un testo scritto con una serie di insulti e minacce.

L'ultima esternazione pubblica di Zoli, nei giorni delle feste natalizie, riguardava un negozio di oggettistica del centro che aveva esposto in vendita i gadget fascisti, come spille e calamite, chiedendo un controllo delle forze dell'ordine. Ed è in tale ambito – quello dei “nostalgici” e dell'area di estrema destra - che si stanno indirizzando le indagini, anche se non sarebbe l'unica pista. In ogni caso le indagini avrebbero già escluso le responsabilità dell'esercente del negozio.

Zoli ha ricevuto in giornata la solidarietà del Pd territoriale, della Cgil di Forlì ma anche dei responsabili locali di Fratelli d'Italia. C'è poi la solidarietà espressa direttamente dalla segretaria nazionale del Pd. “Si illude chi pensa di tacitare l’impegno di Moreno Zoli con le minacce: siamo tutte e tutti al suo fianco, gli esprimiamo la nostra solidarietà e continueremo a supportare il suo lavoro e quello del PD forlivese”. Lo afferma in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein.