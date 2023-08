In città su due ruote: pronti 8 km di nuove corsie ciclabili. Ed è in arrivo una rotonda “a fagiolo”

Proseguono gli interventi per la realizzazione della Bicipolitana, la rete delle ciclabili colorata pensata per la circolazione in sicurezza delle biciclette, che porterà alla creazione di 140 chilometri di percorsi entro la fine del 2024. Sono giunti a conclusione i lavori di realizzazione di 4,5 km di corsie, lungo un percorso di 2,25 km, in via Placucci, via Mazzatinti e via Campo degli Svizzeri, che vanno a completare la linea 6 (escluso il tratto di circa 700 metri tra viale Roma e il sottopasso di via Bertini), una linea fondamentale della rete ciclabile lunga 8,3 km che collega il quartiere di San Martino in Strada con la zona del casello autostradale, attraversando l’intera città da sud a nord. Un percorso che tocca il Cimitero di San Martino, lo Stadio Tullo Morgagni, il Polo fieristico e il Centro commerciale Punta di Ferro, consentendo l’interscambio con altre linee importanti già realizzate, come ad esempio la 1 lungo la via Emilia.

A questo intervento si aggiungono i 2 km di corsie ciclabili monodirezionali della linea 13, nel tratto di 1 km in via Balzella, compreso tra via Bertini e via Meucci, che collega l’asse di via Bertini, attraversato dalla linea 6, con la zona industriale di Coriano. Sono infine stati disegnati 1,2 km di corsie ciclabili della linea 3, sempre monodirezionali, in via Decio Raggi nel tratto lungo circa 700 metri compreso tra viale Corridoni e viale Risorgimento, importante percorso di accesso al Centro Studi.

“Questi interventi hanno come obiettivo quello di incentivare la mobilità sostenibile e l’uso della bicicletta con la creazione di collegamenti in sicurezza nel percorsi casa-scuola e casa-lavoro che stiamo portando avanti per stralci - dice l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta -. Abbiamo evidenziato quei tratti di strada in cui c’era già un transito ciclabile importante, come emerso dai monitoraggi - prosegue -. Il ciclista, in questo modo, può muoversi negli spazi definiti che vengono percepiti in modo più immediato anche dalle auto, con una significativa riduzione della velocità dei veicoli. Tutti gli interventi sono finalizzati alla sostenibilità ambientale e al miglioramento della fruizione e della vivibilità della città”.

E, a proposito di sicurezza stradale, la creazione delle nuove bike lane è stata accompagnata da interventi rivolti agli utenti “deboli” della strada, i pedoni, con la realizzazione di 6 nuovi attraversamenti pedonali, di cui 5 con isole di protezione e illuminazione dedicata, che interessano anche via Solombrini e via Ravegnana. Contestualmente, è previsto il rifacimento della segnaletica e l’individuazione di spazi di sosta, con il restringimento delle corsie per ridurre la velocità dei veicoli e ulteriori interventi alle fermate del bus per facilitare l’accesso alle persone con disabilità. Gli interventi sono stati finanziati con risorse del bando regionale Bike To Work, per un importo complessivo di circa 280mila euro.

E’ in corso di progettazione anche la pista ciclabile che collegherà piazzale del Lavoro e piazza della Vittoria - che non prevede l’eliminazione di posti auto - con la realizzazione di una rotatoria “a fagiolo” nell’intersezione tra via Matteotti, via Savonarola e via Manzoni, i cui lavori saranno assegnati entro la fine dell’anno, oltre a quella che interessa la circonvallazione in via Matteotti, via Corridoni, viale Salinatore, viale Italia e viale Vittorio Veneto, altro tassello dello sviluppo della rete Bicipolitana.