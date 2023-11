Modigliana, al via un corso di alfabetizzazione informatica

Prende il via giovedì alle 17 alla sala polivalente dell’Auser di Modigliana, in via Filandone 21, il Corso di Alfabetizzazione Informatica. Organizzato da Auser all’interno del progetto “Come a casa”, e finanziato con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Corso prevede dieci lezioni, utili a scoprire il mondo digitale con sicurezza. Il Corso è tenuto da Pigreco Apprendimento. Per informazioni e iscrizioni, Tel.0546/942894 h. 15,00 – 17,00 cell. 337/1079258