Modigliana, altre 200 vaccinazioni domenica. Cambiano gli orari della tenda tamponi

Anche Modigliana ha ricordato la giornata della Croce Rossa, con l'esposizione della bandiera al balcone del Comune. "Un modo per ringraziare i volontari per il loro prezioso impegno a favore di tutta la comunità", le parole del sindaco Jader Dardi. Anche domenica è proseguita la campagna vaccinale al centro allestito nella sala del teatro, con la somministrazione di circa 200 dosi. Le vaccinazioni proseguiranno mercoledì, venerdì e domenica prossima dalle 9 alle 14. Dardi annuncia inoltre che "dalla prossima settimana la tenda per i tamponi allestita in piazza Oberdan sarà aperta solo nelle mattine del lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 9".