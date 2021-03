Modigliana, proseguono i lavori di rifacimento della condotta idrica in via Garibaldi

Proseguono i lavori della ditta Hera per il rifacimento della condotta idrica in via Garibaldi a Modigliana, giunti ormai alla fase finale per la realizzazione della nuova condotta. Martedì dalle 8 alle 17, è prevista l' interruzione del servizio idrico nelle zone di via Garibaldi, via Francesco Maria Piazza, Piazza Mazzini e Piazza Don Minzoni, allo scopo di rifare gli allacciamenti. Gli utenti sono già stati avvisati e ci scusiamo per il disagio necessario per poter completare il rifacimento della rete idrica il cui collaudo presumibilmente, avverrà mercoledì. Proseguono anche i lavori, a carico del Comune, per la sistemazione e il rifacimento della pavimentazione nel primo tratto di piazza Matteotti che verranno completati entro giovedì per poi proseguire con il rifacimento della pavimentazione in via Garibaldi a carico di Hera.