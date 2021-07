Modigliana, proseguono i lavori per il rifacimento della pavimentazione di via Garibaldi

Fino a sabato verrà mantenuta l’attuale conformazione di cantiere per consentire il necessario periodo di maturazione delle malte utilizzate per il ripristino della pavimentazione

Proseguono i lavori di rifacimento e sistemazione della pavimentazione in porfido nel cantiere Hera di di via Garibaldi a Modigliana. Nei giorni scorsi, è stato effettuato un sopralluogo alla presenza del sindaco Jader Dardi, del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, dei tecnici di Hera, della ditta Italposa e della ditta Ingallina, incaricate della esecuzione dei lavori per una verifica degli interventi di ripristino della pavimentazione stradale in porfido.

Fino a sabato verrà mantenuta l’attuale conformazione di cantiere per consentire il necessario periodo di maturazione delle malte utilizzate per il ripristino della pavimentazione. La viabilità sarà regolata a senso unico alternato con impianto semaforico nel tratto di Via Giuseppe Garibaldi da piazza Matteotti alla sede Municipale. L’area di cantiere, non essendo soggetta ad ulteriori lavorazioni, sarà completamente fruibile pedonalmente al fine di garantire l’accesso alle attività commerciali e residenze ivi affaccianti; A partire da lunedì, fino all’8 agosto, l’area di cantiere riguarderà il tratto di Via Giuseppe Garibaldi ricompreso tra l’incrocio semaforico alla fontana di Piazza Matteotti.

In tale area verrà garantito il passaggio pedonale circoscrivendo l’area di micro cantieri. La circolazione veicolare verrà invece garantita a doppio senso di marcia sul tratto di Via Garibaldi non interessato dal cantiere con possibilità di svolta nell’area di piazza Matteotti. A partire da lunedì 9 agosto l’area di cantiere, non essendo soggetta ad ulteriori lavorazioni, sarà completamente fruibile pedonalmente al fine di garantire l’accesso alle attività commerciali e residenze ivi affaccianti e alle attività programmate.

