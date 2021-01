Malore improvviso, il cuore si ferma per sempre: muore a 18 anni

Il suo cuore si è spento all'improvviso mentre si trovava in casa. E' morto così, a soli 18, Antonio Lattuneddu, figlio del presidente di Federfarma Forlì Alberto Lattuneddu e titolare della farmacia "Malpezzi" di Forlì. Il dramma si è consumato lunedì sera e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. La notizia in poche ore ha fatto il giro della città. Antonio frequentava l'ultimo anno del Liceo Scientifico di Cesena "Augusto Righi".

La scuola ha pubblicato martedì pomeriggio un messaggio di cordoglio sul proprio sito a firma degli studenti, degli insegnanti, del dirigente scolastico Lorenza Prati e di tutto il personale del Liceo: "Sgomenti ed addolorati per l'improvvisa scomparsa di Antonio, nostro studente di 5^A, ci stringiamo alla famiglia con un forte abbraccio e con tutto il nostro affetto".