Morto a 55 anni, Bertinoro piange Mauro: "Il subdolo maledetto covid ti ha portato via"

Bertinoro piange la 17esima vittima della pandemia da covid-19. Si tratta del 55enne Mauro Cortesi, dipendente dell'azienda Atl Group di Forlì. "Ha combattuto in modo esemplare fin dall'inizio della sua esperienza con questo maledetto virus - scrive su Facebook il sindaco Gabriele Antonio Fratto -. Un abbraccio fortissimo specialmente lo rivolgiamo anche alla sua famiglia alla quale indirizzo un pensiero speciale e una disponibilità per qualsiasi azione utile che potremo fare, per alleviare questo momento difficile e atroce". Toccanti le parole della compagna Marta: "Amore della mia vita, dolce metà, 35 anni di puro amore. Ti voglio ricordare così bellissimo amore mio. Hai sopportato, lottato e combattuto con tutte le tue forze, ma il subdolo maledetto covid ti ha portato via". L'ultimo saluto si terrà mercoledì pomeriggio alle 15 circa al duomo di Bertinoro.

Fratto ha aggiornato anche sulla situazione bertinorese: "Sono 70 concittadini attualmente ricoverati in isolamento domiciliare, seguiti con costanza e competenza dagli operatori dell'Ausl, mentre scendonoa 4 i concittadini ricoverati in struttura ospedaliera. Sono complessivamente 835 i concittadini completamente guariti. Il dato complessivo nella Provincia di Forlì-Cesena vede 62 nuovi casi legati al virus e 105 guariti. Come per tutti i casi precedenti anche di questi nostri concittadini avremo un riscontro costante, consapevoli che la situazione potrebbe variare di ora in ora. Continuiamo ad attuare tutte le precauzioni igienico sanitarie e di distanza interpersonale di un metro, mantenendo il rispetto verso sé stessi e verso gli altri in qualunque situazione di salute ci si trovi".