Meldola in lutto per la scomparsa di Stefanino, il sindaco: "Una figura speciale per tutti"

Per tutti era Stefanino. Meldola piange Stefano Prati, 47 anni, un "ragazzo" affetto da sindrome di down, che tutti conoscevano: era infatti molto attivo nel sociale e faceva parte di Gruppo Scout, Azione Cattolica, Pro Loco. "E' una triste notizia che mi ha profondamente addolorato - afferma il sindaco Roberto Cavallucci -. Stefanino è stato una figura speciale per Meldola, un amico di tutti i meldolesi e non solo. Con la sua vivacità e la sua allegria ha sempre regalato un sorriso a tutti noi. Mi unisco al dolore dei familiari, degli amici e di tutta la nostra comunità, esprimendo il più sentito cordoglio a nome mio, dell'intera Amministrazione Comunale e di tutta la città di Meldola. Lo porteremo sempre nel cuore". Tra le passioni di Stefano c'era il calcio e la squadra del cuore era il Meldola.2

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Commosso il ricordo dell'ex sindaco di Forlì, Davide Drei: "Era l’esempio fatto persona che la disabilità è un concetto relativo e un costrutto difensivo di chi crede che le persone si dividano in normali e poi negli “altri”. Questo grazie alla sua famiglia, alla comunità meldolese sensibile e accogliente, all’Unita Operativa di via Cavour, prima coop Tangram, oggi Cavarei, ma soprattutto al suo essere un ragazzo, anzi un uomo, davvero speciale. Lo ricorderemo con gratitudine per averci aiutato a capire questo, e con grande affetto".