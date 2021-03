"Una perdita incolmabile", Croce Rossa in lutto: addio alla storica volontaria Tiziana Sarti

Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro in lutto. Venerdì si è spenta una "storica" volontaria del gruppo, Tiziana Sarti: sabato è stata allestita la camera ardente nella sede della Croce Rossa di Forlimpopoli in via Mestri del Lavoro d'Italia 210, mentre lunedì si terrà la messa alle 10. Per la Croce Rossa si tratta di "una perdita incolmabile. Non ci sono parole per esprimere il dolore che tutto il Volontariato di Croce Rossa sta provando".

"Non solo una perdita e una mancanza nel nostro gruppo Volontari, ma nel Volontariato in generale che non avremmo mai voluto accettare, la scomparsa di una volontaria “storica” del nostro Comitato. Tiziana, moglie, madre, nonna e volontaria, una donna coraggiosa e sempre sorridente che non ha mai smesso di combattere le sue battaglie di salute con la stessa energia e volontà che metteva in tutte le attività istituzionali di Croce Rossa - prosegue il cordoglio della Croce Rossa -. Tiziana ha sostenuto questo Comitato facendolo crescere".

"Amica, compagna e collega di volontariato, con oltre 30 anni di Volontariato attivo (iscritta alla Cri - Sottocomitato di Forlimpopoli dal 1990) svolgendo attività e servizi a favore della comunità - prosegue -. Tiziana era sempre presente nei tanti servizi istituzionali sanitari e nei tanti momenti di socializzazione, raccolta fondi e sociale. Anche per questo era punto di riferimento per i neo volontari del Comitato e non solo, ed è per noi una perdita incolmabile, una ferita aperta una mancanza che non sarà possibile dimenticare".

"Nell’ultimo periodo, a seguito del delicato periodo pandemico Covid-19, si era dedicata all’apertura e alla gestione del mercatino solidale CRI in piazza Garibaldi a Forlimpopoli. Ci stringiamo al dolore del marito, delle figlie, generi e dei nipoti. Siamo certi che anche in questo nuovo viaggio di Tiziana, volgerà sempre uno sguardo sorridente, come ci aveva abituato lei, verso noi amici, che continueremo a ricordarti e a sentirti vicina nel nostro volontariato, nel nostro amore per il prossimo".