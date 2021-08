Ritraeva gli scorci di una Forlì che cambiava, morto l'artista premiato da tre presidenti della Repubblica

E' morto alcuni giorni fa l'artista forlivese Sauro Rocchi. Aveva 94 anni. Il decesso è avvenuto domenica scorsa e mercoledì si è tenuto il funerale. Rocchi nacque il 19 febbraio del 1927 a Schiavonia, venedo alla luce da modesta famiglia operaia. Frequenta l'Istituto Tecnico Industriale "Guglielmo Marconi" senza arrivare al diploma a causa della Seconda Guerra Mondiale. Si dedica quindi all'attività commerciale come rappresentante di commercio e, insieme al fratello costituisce un'agenzia con deposito per l'industria alimentare. Precocemente pensionato a 50 anni, a causa di un grave accidente cardiaco, si dedica all'arte grazie allo scultore nonché insegnante Giuseppe Casalini. Comincia a riprendere bozzetti di scorci, di angoli e di edifici di Forlì, che diventa poi la sua specialità grazie alla collaborazione con Armando Piolanti, rilegatore di libri in via Cobelli e appassionato d'arte e di cultura locale, il quale negli anni '80 inizia a chiedergli delle tavole da litografare. Immagini che iniziano a girare fuori dai confini comunali sino alle pareti di molti forlivesi all'estero. "A Roma, i soci della "Fameja Rumagnola" gradiscono molto quelle immagini della loro "Furlè" e sarà per quel benemerito Comitato che, nel 1984, l'allora Presidente Francesco Cossiga firmerà l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Repubblica Italiana", racconta lo stesso Rocchi in una sua biografia.

Anche i libri tra il suo lavoro: 14 in totale per una tiratura complessiva di oltre 16.000 pezzi, quasi tutti ideati e illustrati dallo stesso Rocchi e scritti da illustri forlivesi come Giuliano Missirini, Flavia Bugani, Elio Santarelli, Sanzio Zoli, Chiara Mazza, Roberto Balzani, Piero Ghetti. "Nell'opera di valorizzazione di una buona parte di questi volumi è stata importante l'opera di Gabriele Zelli", ricordava sempre Rocchi. Nel 2007 l'incontro con Pierluigi Moressa con il quale si diede alle stampe tre "Guide Storico Artistiche" (Forlì, Cesena e Ravenna) edite da Massimo Foschi. Negli stessi anni verranno stampate 15.000 'cartellette' con 4 litografie (25x35) ciascuna e 5.000 confezioni di cartoline, per un totale di 36,000 pezzi fra libri, cartelle e contenitori di cartoline. Nel 2004, il Presidente Carlo Azeglio Ciampi firmerà l'ulteriore nomina a Ufficiale dell' Ordine della Repubblica. e successivamente dal Presidente Giorgio Napolitano anche l'insegna di Commendatore dell'Ordine della Repubblica Italiana. "Ora, sarà perché non ho mai lucrato una moneta, sarà perché ho sempre rifiutato le mostre-mercato, sarà perché ho distribuito tutto quanto sopra per il mio solo piacere personale nella auspicata convinzione che le mie riproduzioni costituiscano materiale di rimembranza e di confronto per le prossime generazioni di fortivesi, mi conforta solo il supporre che coloro che godono di meritati titoli Accademici non abbiano a ritenere ingiusta la non ricercata modesta notorietà" commentava lo stesso Rocchi.