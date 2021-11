Portò a Castrocaro le "stelle Michelin", muore uno dei volti più noti della ristorazione romagnola

E' morto il noto ristoratore Gianfranco Bolognesi. Patron del ristorante stellato "La Frasca" di Castrocaro e primo sommelier d'Italia, Bolognesi aveva 82 anni. E' deceduto domenica mattina a seguito di una malattia, aggravata negli ultimi mesi anche dal dispiacere per la perdita della moglie Bruna, con cui era sposato da 59 anni. La compagna di una vita era morta lo scorso luglio ed ora a seguirla è lo stesso Gianfranco, una dei volti più noti di Castrocaro per aver portato per ben 26 anni le "due stelle Michelin" a Castrocaro. La sua trattoria era partita nel 1971. "Il suo nome, la sua attività e la sua passione sono legati in modo indissolubile con l'epoca d'oro di Castrocaro", lo ricorda il sindaco Marianna Tonellato. La sua passione per l'enogastronomia l'ha portato ai massimi riconoscimenti in Italia. "Eravamo in contatto in questi giorni proprio perché ci teneva molto a donare al Comune il suo patrimonio di documenti storici legali alla Frasca", sempre il sindaco Tonellato. Bolognesi lascia la figlie Stefania e Melania.