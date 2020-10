Ulisse, una mostra da oscar: è candidata al settimo Global Fine Art Awards

La mostra “Ulisse. L’arte e il mito” è candidata alla settima edizione del Global Fine Art Awards (Gfaa). L’annuncio della nomination è arrivato giovedì sera in diretta Facebook da Parigi e New York, durante la quale sono stati presentati i 118 eventi artistici selezionati in rappresentanza di 6 continenti, 31 paesi e 68 città di tutto il mondo. L’esposizione forlivese, allestita fino al 31 ottobre ai Musei San Domenico di Forlì a cura della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, è stata nominata nella categoria “Best Ancient”, al pari del British Museum di Londra, del J. Paul Getty Museum di Los Angeles, del Metropolitan Museum di New York, del Museu d’Arqueologia de Catalunya di Barcellona e del Louvre di Abu Dhabi, anch’essi in corsa per la stessa sezione.

Il Global Fine Art Awards è il concorso internazionale d’arte che dal 2014 premia le mostre e le rassegne culturali più innovative e rilevanti dell’anno, attraverso una giuria internazionale di curatori e storici dell’arte. Il principio e l’obiettivo del programma Gfaa è quello di sviluppare interesse e passione per le belle arti e di promuoverne il ruolo educativo nella società. Si tratta di un ulteriore, prestigioso riconoscimento, che segue l’oscar assegnato nel 2019 alla mostra “L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio” per la categoria “Best Renaissance, Baroque, Old Masters, Dynasties – Group or Theme”, in occasione della quinta edizione del GFAA, premio ritirato a New York dal Direttore delle Grandi Mostre della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Gianfranco Brunelli.