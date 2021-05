Motociclisti nel segno della solidarietà: in Piazza Saffi la sfilata Distinguished Gentleman’s Ride

Ducati, Harley, Triumph, Vespe sfileranno domenica mattina per le vie del centro storico, con tappa in Piazza Saffi

Si chiama ‘Distinguished Gentleman’s Ride’ (tradotto in italiano "Il giro del distinto gentiluomo") ed è un motoraduno mondiale a scopi benefici. Ducati, Harley, Triumph, Vespe sfileranno domenica mattina per le vie del centro storico, con tappa in Piazza Saffi. Il ritrovo è previsto alle 10.30, dopodichè seguirà un giro di 40 chilometri per i colli forlivesi (San Lorenzo in Noceto, Predappio e Predappio Alta) con tappa ristoro al padiglione delle feste del Grand Hotel di Castrocaro. La raccolta fondi va avanti online sul sito www.gentlemansride.com, dove è possibile iscriversi ufficialmente all'evento

Cos’è il Distinguished Gentleman's Ride

Il Distinguished Gentleman's Ride nasce nel 2012 da un'idea di un gruppo di amici australiani, decisi a denunciare lo stereotipo del motociclista rozzo e di farlo in tutte le città del mondo, lo stesso giorno, in ogni fuso orario. Il successo della prima edizione ha spinto gli organizzatori a indirizzare iniziativa verso un più alto fine benefico: la raccolta di fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata. Da quest’anno una parte dei fondi sarà devoluto alla prevenzione della salute mentale e le cause del suicidio.