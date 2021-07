Tangenziale scambiata per una pista di F1: raffica di multe, 150 km/h la velocità più alta

Sfrecciava a quasi 150 chilometri orari lungo la Tangenziale Est di Forlì. Un 35enne forlivese è stato sanzionato dagli agenti della Polizia Stradale nel corso di un controllo effettuato col "Trucam", un sofisticato apparecchio che consente ai poliziotti di rilevare in tempo reale la velocità dei conducenti più indisciplinati e di intimare loro l’alt immediatamente. Per l'uomo è scattata una multa di oltre 500 euro, il taglio di 6 punti dalla patente che gli è stata ritirata in vista della sospensione, che potrà arrivare a 3 mesi. Ma non è l'unico verbale staccato in Tangenziale: sono infatti multati altri sei automobilisti che hanno esagerato con l'acceleratore, sfrecciando ad alta velocità. Complessivamente, nella solita giornata di giovedì la Polstrada di Forlì ha contestato oltre 40 infrazioni al Codice della Strada, tagliato 122 punti e ritirato 1 patente.