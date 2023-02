Tre automobilisti pizzicati a sfrecciare in tangenziale oltre i 130 km all'ora: uno è un habitué arrivato alla quarta multa

La velocità troppo elevata e non commisurata allo stato della strada è un fattore che incide notevolmente sul verificarsi degli incidenti stradali e sulla loro gravità. Premere troppo sull’acceleratore e superare, anche se di poco, i limiti di velocità può fare la differenza tra una frenata in tempo utile e un grave tamponamento. Anche viaggiare solo a 55 km/h, infatti, significa fare in un secondo quasi 1 metro e mezzo in più della strada che si percorrerebbe rispettando il limite dei 50 all’ora: in un attimo, quindi, si percorre quasi lo spazio di un attraversamento pedonale, con il rischio di riuscire a non fermarsi in tempo prima di investire chi sta attraversando la strada.

Per questo motivo la Polizia di Stato di Forlì marca stretto i conducenti che scambiano strade e autostrade della provincia per autodromi personali, mettendo a serio pericolo l’incolumità degli altri utenti, di ciclisti e pedoni. Solo da inizio anno, le pattuglie della Polizia Stradale hanno già sorpreso 94 tra automobilisti e camionisti dal piede pesante, per i quali sono scattate subito multa e taglio dei punti dalla patente. Solo in questa settimana, peraltro, 3 automobilisti di età compresa tra 31 e 61 anni si sono visti ritirare la patente perché intenti a sfrecciare in Tangenziale Est a velocità comprese tra 138 e 146 all’ora, dove invece il limite invece è di 90.

Il più giovane dei tre, originario del forlivese, è peraltro un amante delle folli velocità: infatti solo nel 2022 in altre tre occasioni era già stato pizzicato a commettere analoghe infrazioni sia dalla Stradale di Forlì sia da Polizie Locali della zona. Per tutti, oltre alla multa da più di 500 euro, scatterà la sospensione della patente da parte della Prefettura, che potrà arrivare fino a tre mesi.

Analoga sosta forzata ai box toccherà anche ad un camionista 46enne, sorpreso alla guida del suo TIR in E45 all’altezza di Mercato Saraceno, mentre in area di cantiere con il limite a 40 km/h sfrecciava sopra gli 80. Altre 65 conducenti, inoltre, durante controlli su strada o a seguito di incidente stradale sono stati sanzionati perché tenevano una velocità pericolosa e non commisurata alle condizioni della strada e del traffico.