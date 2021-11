Natale, Forlì vuole attirare turisti: ingaggiati gli esperti dei grandi show di luci. Illuminata anche la rocca

Aumentare l'attrattività turistica di Forlì attraverso uno show di luci natalizie, videomapping e di eventi di alto profilo. Per realizzare questo progetto, il Comune ha messo in campo un progetto quadriennale che solo quest'anno avrà un costo di 550mila euro. “Non sono soldi buttati via come direbbe qualche buontempone, ma un vero e proprio investimento per la città, perché per essere attrattivi bisogna caratterizzarsi con iniziative di alto livello”, spiega il sindaco Gian Luca Zattini.

Le attrattive

Sono state infatti presentate le iniziative per il Natale in centro, ma quest'anno si sono chiamati a Forlì gli artefici dei grandi show natalizi italiani, come Salerno e Como, città che – viene spiegato dagli organizzatori – hanno visto crescere le loro presenze turistiche anche a 2 milioni e mezzo di visitatori in poche settimane, come nel caso di Como, con ricadute importanti per le attività ricettive e il commercio. Il clou del Natale 2021 sarà il videomapping, le proiezioni sulle facciate degli edifici che Forlì ha sperimentato negli ultimi anni, che nel Natale 2021 sarà esteso a tutte le facciate di piazza Saffi, fino a creare un'esperienza di full immersion nelle luci. Ma anche le luminarie non mancheranno, con 20 istallazioni di grandi dimensioni, 300 luminarie stradali per un totale di 6.000 metri di luci e 100mila lampadine led con la “chicca” dell'illuminazione della Rocca di Ravaldino.

I costi

Il progetto prende il nome di “Natale che Brilla”. Il Comune ha siglato tre accordi quadro di natura quadriennale, per un orizzonte temporale che si spinge fino al 2025. Quest'anno 100mila euro andrà al videomapping, 250mila alle luminarie e altri 200mila agli eventi. Sono questi gli strumenti operativi su cui ha puntato la giunta Zattini per dare continuità, valore e qualità all’offerta natalizia di Forlì e dintorni. L’obiettivo è dare forma a un nuovo volto per la città di Forlì sotto le feste di Natale, un contenitore da perfezionare anno dopo anno, fino a farlo diventare un punto di riferimento per tutta la Romagna e attirare visitatori da fuori città.

Le luci in città

“Il Natale 2021 sarà un Natale che brilla sotto ogni punto di vista e un’esplosione di crescenti emozioni per appassionare e coinvolgere tutti i generi di pubblico e ogni fascia d’età – queste le parole dell’assessore al Centro storico Andrea Cintorino – alla tradizione dell’abete, della giostrina, degli addobbi e dei mercatini in Piazza Saffi, affiancheremo eventi inediti e speciali, l’allestimento di luminarie di altissimo impatto scenografico e la proiezione straordinaria di un video mapping che abbraccerà non solo la basilica di San Mercuriale e il campanile, ma anche tutte le facciate degli edifici che si affacciano su Piazza Saffi. Un’altra novità, in termini di caratteristiche e dimensioni, sarà la nuova pista del ghiaccio che per la prima volta nella storia della nostra città avrà una forma ellittica”. Il progetto è stato condiviso con le associazioni di categoria del commercio.

In Piazzetta della Misura verrà allestito il “Magico Borgo di Natale”, uno spazio molto più ampio e ricco rispetto a quello degli scorsi anni, dedicato alle famiglie, ai bambini e ai loro sogni. Sempre Cintorino: “Le aziende che ci affiancheranno nei prossimi quattro anni sono delle vere e proprie punte di diamante nei rispettivi ambiti di intervento. Le luminarie, in parte già montate, sono curate da Iren Smart Solutions e NuovaNeonGroup2”. Responsabile del progetto è Alberto Ferreri di Iren Smart Solutions: “Installeremo luminarie di elevato impatto scenografico, in numero adeguato ed in coerenza con gli eventi programmati dall’Amministrazione e capaci di attirare l’attenzione delle persone che visiteranno la manifestazione. Da ultimo, le installazioni saranno armonizzate con i video mapping che verranno proiettati sui palazzi del centro storico”.

Le luminarie verranno accese già dalla settimana prossima, mentre bisogna attendere fine novembre per la pista di pattinaggio. Ci sarà poi la cerimonia inaugurale dell’8 dicembre, ancora più suggestiva ed emozionante, con l’accensione dell’albero e del videomapping.

Per il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, la scelta di investire risorse importanti sull’offerta natalizia delle prossime stagioni nasce dalla “volontà di questa Amministrazione di regalare alla città, e soprattutto ai più piccoli, momenti di gioia e di stupore dopo i lunghi mesi di isolamento e le restrizioni causate dal covid. L’attenzione rispetto allo scenario epidemiologico resta alta ma, anche grazie al contributo e alla professionalità dei nostri nuovi partner, vogliamo rendere la città di Forlì ancora più bella ed attrattiva, stimolando la partecipazione degli esercenti, lo shopping natalizio e facendo sognare le nostre famiglie in un clima fiabesco di magia e tradizione”.