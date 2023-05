Nel ricordo di Alessio Mosconi: la missione dell’associazione Poldo and Friends nell'emergenza alluvione

Proprio nel locale che frequentava con gli amici, al Big Bar in via Campo degli Svizzeri a Forlì, si è svolto nel weekend che ha preceduto l'emergenza alluvione l’aperitivo solidale “AperiPoldo” organizzato a cura dell’associazione Poldo and Friends Odv, nata in memoria di Alessio Mosconi, per tutti Poldo, scomparso prematuramente il 29 gennaio 2019 all’età di 43 anni. Durante la serata non è mancata la bella musica grazie ai dj Nicolino e Checco, tanti gadget personalizzati con il logo dell’Associazione e un gustoso aperitivo. Ma soprattutto la voglia di rivedersi e riabbracciarsi dopo un lungo periodo di restrizioni.

Il tutto all’insegna di una raccolta solidale il cui ricavato, circa 3mila euro euro, contribuirà alla realizzazione di diversi progetti che l’Associazione Poldo and Friends ha già in cantiere. Sono diverse le iniziative benefiche svolte dall’Associazione. La realizzazione di un parco giochi in un’area comunale del quartiere Cava inaugurato nel 2020 e nel 2022, adiacente al parco, un campo da calcetto, entrambi molto frequentati dai bambini e famiglie del quartiere. Sempre nel 2022 l’Associazione Poldo and Friends ha raccolto, grazie al tesseramento soci, più di 6mila euro che sono stati interamente destinati a sostegno del popolo ucraino.

Durante l’emergenza Covid invece l’Associazione ha avviato una raccolta fondi per la Rianimazione dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì tramite la piattaforma GoFundMe, raccogliendo quasi 24 mila euro.

"Lo scopo dell’Associazione è quello di continuare semplicemente ad aiutare tutti, come ha sempre fatto l’amico che non c’è più. E’ senza scopo di lucro ed è stata costituita secondo lo statuto, con il fine di raccogliere fondi per finanziare progetti di solidarietà in nome dall’amico Poldo", viene rimarcato. Ovviamente non sta mancando il supporto all'emergenza alluvione. Sabato scorso sono arrivati tre tir pieni di viveri e materiale gentilmente donati dalla ditta Eurocondotte di Varedo (Monza-Brianza). L’Associazione è presente su Facebook, Instagram e sul sito www.poldoandfriends.it. Per donazioni: IT16B0854213201000000322155.

"In questo momento di emergenza alluvionale abbiamo deciso di avviare una raccolta fondi per andare in aiuto agli abitanti di Forlì, la nostra amata città, che sono stati duramente colpiti - viene sottolineato -. Tante persone, attività, famiglie intere che hanno perso tutto e alle quali vorremmo andare in aiuto per ricominciare. È necessario agire nel minor tempo possibile per fronteggiare l’emergenza. I fondi raccolti saranno interamente devoluti a chi ha realmente bisogno, a chi non ha più una casa, un mezzo per spostarsi, vestiti, beni personali, a chi ha perso tutto, anche la speranza".