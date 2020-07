Nessuno le aveva segnalate: spuntano dalla tettoia di un pollaio alcune bombe

Si trovavano sopra il tetto di un pollaio. La Polizia di Stato è intervenuta mercoledì sera in una zona della campagna forlivese dopo che era stata segnalata la presenza di ordigni sulla copertura di una struttura in mattoni. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato un sopralluogo accertando che si trattava di oggetti che si trovavano sulla tettoia ormai da qualche decennio. Pur essendo stati notati dai residenti, quest'ultimi non avevano pensato di segnalarlo alle autorità.

Mercoledì un ospite a cena, notata la situazione, ha convinto i proprietari a liberarsi di quegli oggetti. Si tratta di alcune bombe a mano e bombe da mortaio, ormai praticamente distrutte dalla ruggine, ma che comunque richiederanno la rimozione a cura degli artificieri.