New entry per il commercio in centro storico: apre il locale dell' "etica e rigenerazione"

New entry per il commercio in centro storico. In via dei Filergiti, al posto della caffetteria Perugini - che si trovava di fronte alla storica drogheria di dolciumi, cioccolata, liquori e bomboniere che porta lo stesso nome, tuttora aperta - ha inaugurato lunedì un nuovo locale, che prende il nome di 'Eurige – Etica, rigenerazione e gusto'. Il nuovo locale, date le limitazioni all'attività dei pubblici esercizi, è ora aperto solo per l'asporto per la colazione, il pranzo e la merenda. Il locale si presenta come un 'giardino urbano' e fornisce spazi per il co-working, mettendo assieme il servizio di bar, piccola ristorazione e vendita di prodotti alimentari. La nuova avventura imprenditoriale è stata lanciata da Nicolò Pace e da Matteo Pagliarani, imprenditore agricolo e coordinatore dei Giovani imprenditori agricoli di Cia Romagna.