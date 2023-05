Alluvione, il Nucleo Cure Primarie 1 trasferito al Palasport “Villa Romiti”

Anche la sede del Nucleo Cure Primarie 1, in viale Bologna, è finita sott'acqua. La piena del Montone ha invaso gli ambulatori, rendendoli inagibili. Da lunedì l'intera attività del Nucleo di Cure Primarie si trasferirà temporaneamente nel Palasport Comunale "Villa Romiti", in Via Sapinia 40. I medici operativi nella nuova sede saranno contattabili attraverso i rispettivi telefoni mobili: Brunella Biguzzi 3358141990, Eleonora Calandrino 3518481074, Paola Fabbri 3393667786, Alessandra Gramellini 3335423942, Paola Sterlicchi 3516630818 e Riccardo Mascaretti 3517910791. "Potrebbero registrarsi iniziali disagi sui collegamenti telefonici ed informatici, sui quali si sta già lavorando", informa l'Ausl.