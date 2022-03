La nuova Benedetto Croce nel parco Zavatti, gli abitanti: "Salvare parte di questo polmone verde"

Preservare l'area verde del parco Silvio Zavatti. Questo l'appello di un gruppo di abitanti di Ca'Ossi dopo aver appreso del progetto di ricostruzione della scuola "Benedetto Croce". In una lettera inviata al Comitato di quartiere e al sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, viene rimarcato come "impegnarsi nella ricostruzione, nell'ammordenamento, nel miglioramento di una scuola sia sicuramento un progetto di grande importanza e valore. Purtroppo per realizzarlo si è decesi di utilizzare l'area verde del parco Silvio Zavatti".

Prosegue la lettera: "Il parco è collocato in un quartiere densamente popolato ed essendo l'unica area verde della zona è molto frequentato, in particolare è uno dei pochi posti dove ragazzi e adulti si ritrovano per giocare a calcio e fare attività fisica, viene utilizzato da gruppo scout per svolgere le loro attività da sempre ogni volta che cade qualche centimetro di neve arrivano fronte di bambini col bob per scendere dalla storica montagnola".

Tuttavia, viene rimarcato, "anzichè ricostruire la scuola al posto di quella esistente come normalmente si fa, o di cercare un luogo appropriato nelle vicinanze si è deciso di percorrere la strada più comoda senza preoccuparsi del danno arrecato all'ambiente, al quartiere ed ai cittadini. Riteniamo che un'Amministrazione lungimirante dovrebbe impegnarsi per creare nuove aree verdi non per distruggere quelle esistenti. Si spendono tante parole (soprattutto da parte dei politici) per parlare di rispetto dell'ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici, poi nei fatti si fanno progetti che eliminano un parco pubblico".

Gli abitanti del quartiere chiedono che "non venga completamente distrutto questo polmone di ossigeno che tanto serve a questo angolo di Forlì", chiedendo alternative. "Nel progetto dell'amministrazione comunale - viene ricordato - sarebbe prevista la creazione di un'area verde al posto della scuola attuale. Ad essere ottimisti tale area sarà fruibile non prima di 5-6 anni e comunque in un'area molto più piccola non adatta ad un parco pubblico e che rischia di trasformarsi in una grande aiuola degradata e inutilizzata come altre presenti nel quartiere". Gli abitanti infine chiedono un confronto "per avviare ad una crescita e ad un miglioramento della nostra città, che però non tolga qualcosa di tanto importante".